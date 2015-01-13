Інтерпол пояснив причину відмови розшукувати Януковича в березні 2014 року

Організація заявила, що вважає запит таким, який не відповідає нормам і політично мотивованим, повідомляє Новое Время.

"Червоні повідомлення" (від 12 січня 2015 року) не пов'язані з попереднім запитом, зробленим Україною в березні 2014 року з проханням "червоного повідомлення" для розшуку Віктора Януковича за звинуваченням, що включає зловживання владою та вбивства. Це прохання було оцінено Інтерполом як те, що не відповідає нормам і правилам організації і отримало відмову", - йдеться в повідомленні Інтерполу.

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При цьому наголошується, що новий запит України з проханням оголосити Януковича та представників його команди в міжнародний розшук за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах був задоволений 12 січня 2015 року.

Нагадаємо, 12 січня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук з метою затримання та екстрадиції в Україну втікачів представників попередньої влади країни: екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра і екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.