Канада вкотре закликала Росію звільнити Сенцова

В Канаді вітають нагородження незаконно засудженого в РФ українського режисера премією Європейського парламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що її країна знову закликає владу Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

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Про це глава МЗС Канади повідомила у мікроблозі Twitter.

"Канада аплодує ЄС за нагородження Олега Сенцова премією Сахарова за його надзвичайну відданість щодо захисту несправедливо відправлених російською владою у в'язницю українців. Ми знову нагадуємо наш заклик до російської влади звільнити його", - наголосила Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 жовтня, Сенцова удостоєно премії Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова за 2018 рік. Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

Європарламент заснував цю премію у 1988 році. Її вручають за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тис. євро.