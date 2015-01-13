О 16:45 представник Генштабу поінформує Раду про ситуацію в зоні АТО
16:29, 13 січня 2015Політика
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О 16.45 до Верховної Ради прибуде представник Генерального штабу Збройних сил України, який поінформує депутатів про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції.
Гройсман анонсував доповідь представника Генштабу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир Гройсман.
Читайте такожГройсман поспілкувався з "кіборгами" з аеропорту і викликає до Ради Полторака та Муженка - депутатВін зазначив, що представник Генштабу має поінформувати про “реальну ситуацію в зоні АТО”.
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