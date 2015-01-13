О 16:45 представник Генштабу поінформує Раду про ситуацію в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир Гройсман.

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