Сюмар: Ми маємо створити незалежний канал на базі державного мовлення

Про це заявила заступник голови парламентської фракції «Народний фронт», голова профільного Комітету з питань інформації та свободи слова Вікторія Сюмар, презентуючи у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення і радіомовлення України.

«Зокрема, в частині визначення механізму створення Національної суспільної телерадіоорганізації, його організаційно-правової форми та джерел фінансування. Фактично без цих змін ми не можемо створити незалежного суспільного мовника», - уточнила голова комітету.

За її словами, необхідно вивести державний телеканал з-під впливу держави, Кабінету Міністрів та «створити на його базі реальну альтернативу приватним телеканалам, які сьогодні, як відомо, дуже часто є керованими».

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Заступник голови фракції «Народний фронт» повідомила, що в документі передбачено ряд принципових моментів: створення організаційно-правової форми «Публічне акціонерне товариство», виведення УТР зі складу суспільного мовлення, щоб на його базі створити дієве іномовлення, якого потребує держава, що перебуває в умовах інформаційної війни. «І також посилення ролі журналістів у визначенні редакційної політики», - додала вона.

Вікторія Сюмар зазначила важливість включення до документа положення, яке унеможливлює заборону на відчуження та приватизацію майна створюваного ПАТ. Вона також заявила про необхідність до розгляду законопроекту в другому читанні напрацювати норму, яка б забезпечувала можливість впливу місцевих громад на обласні ТРК, які очевидно повинні залишитися, але працювати за стандартом суспільного мовника.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №1357, віддавши за документ 230 голосів.