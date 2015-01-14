Держдеп США вважає Росію відповідальною за теракт у Волновасі

Як заявила офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства Марі Харф, сьогоднішні атаки на аеропорт Донецька й обстріл автобуса в районі Волновахи були здійснені "сепаратистами, яких підтримує Росія", пише РИА Новости.

Харф зажадала від Росії "виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей".

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Нагадаємо, 13 січня близько 14:30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час перебував пасажирський автобус. Як повідомлялося, на місці загинули десять пасажирів автобуса, а ще 18 осіб із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Пізніше у лікарні померла 11 жертва артобстрілу.

Прокуратура кваліфікувала обстріл маршрутки під Волновахою як терористичний акт і відкрила кримінальне провадження.