Відома українська співачка заявила, що йде у політику

Нещодавно Приходько заявила про завершення кар'єри співачки, а тепер каже про "похід" у політику.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно заявила, що йде зі сцени, вирішила піти в політику.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. За словами артистки, вона вирішила приєднатися до "Батьківщини" і команди Юлії Тимошенко.

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"Ніде правди діти, що досить багато політиків і лідерів різних партій зустрічалися зі мною й пропонували співпрацю. Але я зробила свій усвідомлений вибір, і йду в команду Юлії Володимирівни Тимошенко", - йдеться у повідомленні Приходько.

"Я сподіваюся на вашу підтримку і в майбутньому, і вірю, що якщо мені довірять стати народним депутатом України, то разом з усіма вами і нашою командою ми зможемо змінити Україну так, що станемо не тільки географічним центром Європи, а й центром нового європейського життя", - додала вона.

Нагадаємо, 16 жовтня українська співачка Анастасія Приходько повідомила про те, що йде зі сцени. "Я йду зі сцени! Стомилася слухати про те, що я не формат. Музикантові справжньому важко, коли у нього майже немає підтримки і змушують його стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати самій себе теж не буду, на жаль, те, що продається у магазинах "все по 10", купують швидше!", - заявила вона.