Іван Вінник: Росія зрозуміла, що інтеграція України в НАТО неминуча

Заява МЗС Росії про намір будувати оборону біля Сочі у разі вступу України та Грузії в НАТО – це реакція на повну втрату впливу над Україною.

Про це заявив в ефірі «Прямого каналу» народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.

На його думку, влада РФ зрозуміла, що інтеграція України в НАТО неминуча.

«Ця заява свідчить, що Росія нарешті усвідомила, що вона повністю втратила Україну як суб’єкта, який знаходиться повністю під її впливом. Вона усвідомила, що Україна не змінить свій курс у Європейський союз та НАТО. Відповідно, вона робить захисні кроки. Напевно, будуть будувати щось на кшталт Берлінського муру. Хай будують – це буде такий самий захисний мур для України від Росії», – сказав нардеп.

Іван Вінник підкреслив, що такі заяви з боку Росії треба розглядати лише як перемогу.

«Насправді, це чудова новина, тому що Росія з часів розпаду Радянського Союзу робила все від неї залежне, щоб НАТО ні в якому разі не просунулося далі на схід. Більш того, навіть у нічному кошмарі вона не могла собі уявляти, що кордон між НАТО та російською агресивною політикою може проходити по державному кордону України», – пояснив депутат.