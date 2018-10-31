Баланс інтересів vs "етнічна карта": експерт розповів, як Україні уникнути розпаду

Волошин підкреслив, що в ХХІ столітті "ніхто не зобов'язаний вбирати патріотизм з молоком матері".

Якщо за підсумками президентських і парламентських виборів в 2019 році влада не відновить баланс інтересів західної і східної частин України, є ризик зміни нинішніх кордонів країни протягом найближчих 15-20 років.

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Таку думку висловив політолог, експерт з питань міжнародної політики Олег Волошин чату на "Главреді". "Україна може вижити виключно як заснована на різноманітності і багатокультурності держава. У своїх нинішніх кордонах (тут я маю на увазі і Крим як невід'ємну частину України) наша країна склалася в рамках Російської, а потім і Радянської імперії. Незалежність України в 1991 році стала, швидше, результатом краху імперського організму, а не результатом боротьби за відділення від імперії", - вважає Волошин.

За його словами, в країні, яка стала найбіднішою країною в Європі, розіграш "етнічної карти" грає на руку "тим в Кремлі, хто мріє про розпад України".

"Велика частина південно-східної України лояльна нашій державі, однак вимагає дотримання двох умов: невтручання держави в особисте життя і відмову від нав'язування якихось культурних цінностей (пропозиція відмовитися від Діда Мороза або припинити вітати жінок з 8 березня), а також створення передумов для економічного процвітання громадян на цій території без необхідності виїзду на заробітки за кордон", - зазначає експерт.

Волошин підкреслив, що в ХХІ столітті "ніхто не зобов'язаний вбирати патріотизм з молоком матері".

"В умовах глобалізації громадянин розумом повинен розуміти, чому його країна для нього є кращою ніж будь-яка інша. Таких раціональних аргументів нинішня влада практично не надає", - зазначив він.