Туск: без єдиної європейської стратегії щодо Росії не буде знайдено рішення для України

Таку заяву зробив президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте, повідомляє його прес-служба.

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"Ми не знайдемо довгострокового рішення для України без твердої, послідовної та єдиної європейської стратегії по відношенню до Росії. Ми почали цю дискусію разом з усіма лідерами на грудневій Європейській Раді, де ми вирішили "дотримуватися курсу". Ми повернемося до цього питання на нашому засіданні в березні", - сказав він.

Дональд Туск зазначив, що Україна, східний сусід і відносини з Росією залишаються головними на порядку денному ЄС і в 2015 році.

Він нагадав, що неодноразово говорив про те, що політика ЄС щодо сходу не є політикою проти Росії. "Це - політика підтримки наших східних сусідів, щоб допомогти їм стати сучасними, процвітаючими демократичними суспільствами", - наголосив Дональд Туск.