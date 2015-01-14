Туск: без єдиної європейської стратегії щодо Росії не буде знайдено рішення для України
Без єдиної європейської стратегії щодо Росії не буде знайдено довгострокове рішення для України.
Таку заяву зробив президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте, повідомляє його прес-служба.
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"Ми не знайдемо довгострокового рішення для України без твердої, послідовної та єдиної європейської стратегії по відношенню до Росії. Ми почали цю дискусію разом з усіма лідерами на грудневій Європейській Раді, де ми вирішили "дотримуватися курсу". Ми повернемося до цього питання на нашому засіданні в березні", - сказав він.
Дональд Туск зазначив, що Україна, східний сусід і відносини з Росією залишаються головними на порядку денному ЄС і в 2015 році.
Він нагадав, що неодноразово говорив про те, що політика ЄС щодо сходу не є політикою проти Росії. "Це - політика підтримки наших східних сусідів, щоб допомогти їм стати сучасними, процвітаючими демократичними суспільствами", - наголосив Дональд Туск.