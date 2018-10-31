Україна тимчасово закриє повітряний простір над Чорним морем
19:38, 31 жовтня 2018Політика
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Буде перекрито повітряний район площею 100 км на 450 км на захід від окупованого Криму.
Повітряний простір закриють для проведення випробувань керованих ракет / фото twitter.com/stsegolko
У зв’язку з випробуванням ракет Україна на 4 доби закриває повітряний простір над Чорним морем.
Про це повідомляє "Український мілітарний портал".
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"Інформування про це було здійснено через систему NOTAM відповідно до чого у вказаному районі буде перекрито рух повітряних суден. Рух перекривається на 4 доби", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, українська армія незабаром отримає нове покоління артилерії – ракетний комплекс "Вільха". Незабаром почнеться його серійне виробництво.
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