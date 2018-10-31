Україна тимчасово закриє повітряний простір над Чорним морем

Буде перекрито повітряний район площею 100 км на 450 км на захід від окупованого Криму.

У зв’язку з випробуванням ракет Україна на 4 доби закриває повітряний простір над Чорним морем. Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Читайте такожУкраїна взяла на озброєння новий потужний ракетний комплекс (фото) "Інформування про це було здійснено через систему NOTAM відповідно до чого у вказаному районі буде перекрито рух повітряних суден. Рух перекривається на 4 доби", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, українська армія незабаром отримає нове покоління артилерії – ракетний комплекс "Вільха". Незабаром почнеться його серійне виробництво.

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