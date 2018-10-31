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Україна тимчасово закриє повітряний простір над Чорним морем

19:38, 31 жовтня 2018
Політика
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Повітряний простір закриють для проведення випробувань керованих ракет / фото twitter.com/stsegolko

Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

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"Інформування про це було здійснено через систему NOTAM відповідно до чого у вказаному районі буде перекрито рух повітряних суден. Рух перекривається на 4 доби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українська армія незабаром отримає нове покоління артилерії – ракетний комплекс "Вільха". Незабаром почнеться його серійне виробництво.

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Теги: #Україна#випробування#ракети#Чорне море#випробування ракет