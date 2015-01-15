Мобілізація в Україні розпочнеться наступного вівторка

За словами глави держави, рішення підписати указ він ухвалив після загострення ситуації на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.

За останні дні бойовики у кілька разів частіше обстрілювали українські війська, поставили під загрозу і життя мирних жителів.

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Мобілізація пройде у три хвилі. Перша розпочнеться 20 січня, друга – у квітні, а остання – у червні. Набиратимуть у Збройні сили, Національну гвардію, а також на прикордонну службу.

В Міноборони переконують – перш ніж вирушити на виконання завдань, усі пройдуть навчання та бойове злагодження.