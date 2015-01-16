Порошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканності
10:27, 16 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканності.
REUTERS
Про це він повідомив у Twitter.
«Я взяв ініціативу на себе і підготував проект закону, який передбачає повне скасування депутатської недоторканності», - написав президент.
Я взяв ініціативу на себе і підготував проект закону, який передбачає повне скасування депутатської недоторканності. pic.twitter.com/hTkNecRiLX
— Петро Порошенко (@poroshenko) January 16, 2015
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