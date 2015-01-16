Порошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканності

10:27, 16 січня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканності.

REUTERS

Про це він повідомив у Twitter.

«Я взяв ініціативу на себе і підготував проект закону, який передбачає повне скасування депутатської недоторканності», - написав президент.

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