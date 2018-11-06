Рада сьогодні розгляне законопроекти про протимінну діяльність (наживо)

Також сьогодні повторно, з пропозиціями президента, планується розглянути закон про приватну детективну діяльність.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне 4 законопроекти про протимінну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, також у блоці нацбезпеки та оборони законопроект про прилеглу зону України та законопроект, який стосується інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону.

Серед іншого сьогодні для включення до порядку денного сесії планується законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2018 рік щодо фінансового забезпечення Конституційного суду України.

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Також сьогодні парламент розглядатиме блок питань аграрної політики.

Серед іншого сьогодні планується перейменувати ряд населених пунктів та внести зміни в адміністративно-територіальному устрої кількох областей.

Крім того, сьогодні повторно, з пропозиціями президента, планується розглянути закон про приватну детективну діяльність.