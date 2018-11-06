Луценко заявив про свою відставку

Генпрокурор хоче, аби питання його відставки розглянули у Верховній Раді.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про намір піти у відставку на фоні резонансу, спричиненого смертю Катерини Гандзюк.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, в ході виступу перед Верховною Радою Луценко висловив обурення "піаром на крові", що розгорнувся довкола справи Гандзюк. Він також зазначив, що вважав слідство у справі ефективним.

"Я не уявляю, що може робити ТСК при незакінченому слідстві, крім того, прокурор не дозволить отримати будь-якому члену ТСК доступу до даних справи. Вчорашній витік інформації підірвав успішність діяльності слідства. Я розумію, що організатором ТСК потрібен не результат, а піар при боротьбі за владу», - зазначив генпрокурор.

«Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня», - заявив він.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Катерина Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.