На переговорах у Мінську Росія офіційно визнала "вибори в Л/ДНР" - Геращенко

Геращенко заявила, що Росія проведенням незаконних виборів на окупованій частині Донбасу "видала мандат на війну".

Сьогодні під час зустрічі у Мінську Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі представники РФ заявили, що визнають так звані вибори у "Л/ДНР".

Про це за результатами сьогоднішнього засідання у Мінську заявила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"На всіх групах українська сторона підняла питання скасування псевдовиборів, організованих Кремлем на окупованому Донбасі, їхнього невизнання", - наголосила Геращенко.

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"РФ сьогодні офіційно заявила, що визнає результати організованих нею ж "виборів" московських маріонеточних режимів. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу Мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні", - зауважила Геращенко.

За її словами, дії РФ та її маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську і дестабілізації ситуації на фронті.

"Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання Мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних", - наголосила Геращенко.

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Вона нагадала, що російські псевдовибори на окупованій частині сходу України вже засудили Європейський Союз, США та інші країни "Великої сімки", а також більшість країн, що входить до Ради безпеки ООН.

"Їх не визнає світ, окрім країни-організатора РФ. І, на жаль, ця авантюра матиме серйозні безпекові і політичні наслідки. Важливо: спецпредставник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську: псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві Мінських угод", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про "надзвичайну важливість" того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані "вибори" ватажків "ДНР" і "ЛНР" і так званих "депутатів парламентів" не суперечать Мінським угодами.