Бундестаг схвалив Угоду про асоціацію з Україною в першому читанні
20:12, 16 січня 2015Політика
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Бундестаг схвалив у першому читанні Угоду про асоціацію України та ЄС.
Ратифікація Угоди в українському парламенті / Фото УНІАН
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter/
"Чудова новина з Берліна: сьогодні Бундестаг прийняв у першому читанні Угоду про асоціацію UKR-EU!", - написав він.
Читайте такожЄвропарламент ратифікував Угоду про асоціацію з Грузією Також дипломат додав, що після попередньої ратифікації Угоду спрямували на розгляд у фахові парламентські комітети.
Раніше Угоду з Україною повністю ратифікували Румунія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща й Угорщина та частково Данія, Чехія і Хорватія.
Чудова новина з Берліна: сьогодні Бундестаг прийняв у першому читанні Угоду про асоціацію UKR-EU! pic.twitter.com/qiBJaf333a
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 16, 2015
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