Бундестаг схвалив Угоду про асоціацію з Україною в першому читанні

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter/

"Чудова новина з Берліна: сьогодні Бундестаг прийняв у першому читанні Угоду про асоціацію UKR-EU!", - написав він.

Читайте такожЄвропарламент ратифікував Угоду про асоціацію з Грузією Також дипломат додав, що після попередньої ратифікації Угоду спрямували на розгляд у фахові парламентські комітети.

Раніше Угоду з Україною повністю ратифікували Румунія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща й Угорщина та частково Данія, Чехія і Хорватія.