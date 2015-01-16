ОБСЄ зафіксувала пересування військової техніки бойовиків

Про це йдеться у звіті ОБСЄ,опублікованому 16 січня, пише LB.ua.

"Ряд порушень режиму припинення вогню і військових пересувань спостерігалися СММ в Донецьку і Донецькій області", - сказано в повідомленні.

Спостерігачі бачили три немаркованих вантажівки, які буксирували три 122-мм гаубиці Д-30 на південній околиці Донецька, повз блокпости ДНР. В районі Макіївки представники місії побачили два немаркованих танка Т-80.

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Крім того, ОБСЄ спостерігали конвой з 21 Уралів і Камазів, також без розпізнавальних знаків, які прямували на південь по шосе біля Старобешеве. Чотири вантажівки, як виявилося, перевозили комунікаційне обладнання, в той час як вміст інших вантажівок було приховано.