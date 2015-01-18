В десятках міст України відбулися марші солідарності проти тероризму

Дніпропетровськ

Сьогодні у Дніпропетровську понад 2 тисячі людей взяли участь у Марші солідарності проти тероризму.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти місцевих громадських організацій та політичних партій зібралися на Європейській площі та перед театром опери та балету і пройшли маршем до алеї Небесної Сотні, розташованої біля облдержадміністрації.

Під час акції активісти провели флешмоб з символічними паперовими голубами, аби продемонструвати єдність українців у прагненні до мирного життя.

Житомир

Сьогодні у Житомирі відбулася акція єдності ”Я Волноваха”.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків житомирян зібралися на площі перед облдержадміністрацією, де вшанували пам`ять мирних жителів Донбасу, загиблих 13 січня в автобусі під Волновахою. В руках учасники акції тримали плакати з написами: ”Я Волноваха”, ”Зупинити російський тероризм” та інші.

Люди самоорганізувались дізнавшись про захід із новин. Деякі учасники акції прийшли на неї з маленькими дітьми.

Кіровоград

Близько 500 жителів Кіровограда взяли участь у Марші миру в пам'ять про загиблих під Волновахою.

Як передає кореспондент УНІАН, люди почали збиратися о 12.00 біля пам'ятника Янголу-охоронцю міста. Вони тримали державні прапори, свічки, лампадки, а також плакатики "Я - Волноваха".

У ході взяли участь керінивки міста та Кіровоградської області, представинки політичних сил та об'єднань, однак політична символіка була відсутня.

Львів

У Львові від площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку розпочалась мовчазна хода миру та солідарності.

Як повідомили УНІАН у львівському Євромайдані, за словами організатора акції, координатора львівського Євромайдану Василя Молдована, на захід вийшли тисячі львів'ян.

Одеса

У центрі Одеси сотні людей вийшли на акцію протесту проти тероризму під гаслом "Je suis Volnovakha".

Як передає кореспондент УНІАН, з 14.00 люди збираються на Соборній площі. Вони принесли з собою лампадки, квіти і тримають плакати: «Я - Волноваха!», «Я - Піски!», «Я - Шахтарськ!», «Я - Донецький аеропорт!», «Я - Дебальцеве!», «Я - Щастя!», «Стоп російський тероризм!», «Волноваха, сумуємо з тобою!», «Я - Станиця Луганська!», «Я - Боїнг!, «Я пам'ятаю Сергія Нігояна» і т. п. Є багато аналогічних плакатів англійською мовою. Також принесли велике чорне полотнище, на якому білими літерами написані імена військовослужбовців з Одеського регіону, які загинули в зоні АТО. Над ним тримають плакат: «Слава героям».

Полтава

У Полтаві відбулася акція єдності "Я Волноваха".

Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 полтавчан зібралися на площі перед облдержадміністрацією, де вшанували пам'ять мирних жителів Донбасу, загиблих 13 січня в автобусі під Волновахою. В руках полтавчани тримали плакати з написами: "Я Волноваха", "Зупинити російський тероризм", "Ні тероризму! Ні війні!", державні прапори та квіти.

Суми

У Сумах представники влади, народні депутати від обласного центру, громадські активісти та жителі міста пройшли Маршем миру від майдану Незалежності до Центрального цвинтаря, де поховані учасники АТО. Загалом в акції взяли участь тисячі людей.

Як передає кореспондент УНІАН, перед Маршем миру відбувся мітинг, на який сумчани прийшли з державою символікою, плакатами «Я Волноваха», «Всі на захист рідної України!», «Геть тероризм!» і 20-метровим прапором України.

Тернопіль

У Тернополі сьогодні понад 2 тисячі осіб взяли участь у Марші миру.

Як передає кореспондент УНІАН, очолили колону представники духовенства. Вона пройшла центральними вулицями міста від архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці до хреста, встановленого на набережній Тернопільського ставу на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі.

На момент ходу колони рух на центральних вулицях був перекритий. Завершився захід спільною молитвою за мир та освяченням води.

Харків

У Харкові на Марш проти тероризму вийшли близько 2 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, хода пройшла від площі Свободи, де перед цим відбулось народне віче, вулицею Сумською до площі Конституції.

Учасники акції тримали прапори України, прапори “Правого сектора”, червоно-чорні прапори, знамена полку “Азов”, транспаранти з написами “Я Волноваха”, “Я аеропорт”, “Путин, отпусти Надю”, а також скандували: «Волноваха - мы всі!», «Одна, єдина соборна Україна!”, “Герої не вмирають!”.

Перед колоною учасники ходи розгорнули стометровий прапор України.

Хмельницький

Сьогодні у Хмельницькому на вулиці вийшло понад тисячу людей під гаслом “Я - Волноваха”, ушанувавши пам`ять мирних жителів Донбасу, загиблих 13 січня в автобусі під Волновахою.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на центральному Майдані незалежності відбувся мітинг громадських активістів, волонтерів та керівників області і міста. Підсумком мітингу стали дві резолюції - до світової спільноти і до влади України.

У першій йшлося про співчуття з приводу всіх жертв тероризму, у тому числі журналістів, котрі нещодавно загинули у Франції. Європейському Союзу та США подякували за впроваджені санкції, але заявили, що цього недостатньо.

Лідерів світової політики хмельничани попросили вжити більш дієвих заходів, а також визнати так звані ЛНР та ДНР терористичними угрупованнями, а Росію - країною, що підтримує тероризм.

Черкаси

У Черкасах на акцію під назвою «Stop russian terrorism» на Соборну площу у центрі міста вийшли більше 300 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, люди вийшли на Соборну площу міста, щоб висловити своє обурення російською агресією на сході країни та терактами в інших державах світу, як то Франція чи Вірменія, і вшанувати пам’ять жертв російського вторгнення в Україну.

Учасники акції тримали прапори України, червоно-чорні стяги, транспаранти з написами «Путін, геть з України», «Я - Волноваха» та 9-метровий плакат з написом «Stop russian terrorism».

Акція проти російського тероризму відбулась без партійних стягів.