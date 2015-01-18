Бойовики будуть примушувати воювати підприємців, які не фінансують "ДНР" - Лисенко
22:47, 18 січня 2015Політика
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Представники "ДНР" будуть примушувати воювати на бандитів підприємців, які працюють на окупованих територіях.
Бойовики будуть примушувати воювати підприємців, які не фінансують "ДНР" / УНІАН
Про це повідомляють в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.
"За оперативною інформацією, ватажки бандформування "ДНР" прийняли рішення в примусовому порядку залучати до лав незаконних озброєних формувань, працівників комерційних структур, що функціонують на тимчасово окупованій території і не фінансують терористів", - йдеться в повідомленні.
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