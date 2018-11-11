Він закликав поважати полеглі у Першій світовій війні покоління, які прагнули миру.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав світових лідерів віддати перевагу ідеалам миру над іншими інтересами.

Про це президент Франції заявив на церемонії відзначення столітнього перемир'я після завершення Першої світової війни на Могилі невідомому солдату під Тріумфальною Аркою у Парижі, яка транслювалася на телеканалі France 24.

"Історія інколи знову погрожує йти своїм лиховісним курсом, щоби поставити під загрозу і підірвати нашу спадщину миру, який, як ми вважали, назавжди затвердили кров'ю наших предків", - заявив Макрон.

"Я бажаю, щоби цей день поминання полеглих, став днем, коли ми відновимо наш одвічний обов'язок шанувати наших померлих. Давайте знову зобов'яжемось, як держави, щоби поставити інтереси миру над усім іншим, тому що ми знаємо ціну, ми знаємо значення, ми знаємо вимоги", - наголосив президент Франції.

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"Усі з нас тут, політичні лідери, ми маємо у цей день, 11 листопада 2018 року, знову підтвердити нашим громадянам нашу справжню і величезну відповідальність, відповідальність передачі нашим дітям такого світу, про який мріяли попередні покоління", - додав він.

"Давайте разом об'єднаємо наші надії замість того, щоби дозволити нашим страхам протистояти один одному. Разом ми можемо побороти загрози глобального потепління, бідності, голоду, хвороб, нерівності, неосвіченості", - сказав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Парижі світові лідери відзначать 100-річчя завершення Першої світової війни.