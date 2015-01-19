За добу в зоні АТО загинули 3 військових, 66 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСили АТО знищили угруповання бойовиків, які обстрілювали "кіборгів""За состанню добу внаслідок бойових дій ми втратили трьох українських військових, 66 отримали поранення", - повідомив Лисенко.