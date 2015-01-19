За добу в зоні АТО загинули 3 військових, 66 отримали поранення
12:52, 19 січня 2015Політика
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За останню добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинуло троє військовослужбовців, 66 - отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожСили АТО знищили угруповання бойовиків, які обстрілювали "кіборгів""За состанню добу внаслідок бойових дій ми втратили трьох українських військових, 66 отримали поранення", - повідомив Лисенко.
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