В "ЛНР" заявили про створення власної авіації - Лисенко
13:15, 19 січня 2015Політика
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Бойовики з угруповання "Луганська народна республіка" заявили про створення власної авіації
Бойовики заявили про створення власної авіації / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Бандформування ЛНР заявило про створення власних військово-повітряних сил у складі двох літаків - штурмовика СУ-25 та навчально-тренувального Л-29", - наголосив Лисенко.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 3 військових, 66 отримали поранення Речник переконаний, що "цей факт свідчить про початок інформаційної кампанії з прикриття можливого використання російської військової авіації проти сил Антитерористичної операції".
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