В "ЛНР" заявили про створення власної авіації - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Бандформування ЛНР заявило про створення власних військово-повітряних сил у складі двох літаків - штурмовика СУ-25 та навчально-тренувального Л-29", - наголосив Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 3 військових, 66 отримали поранення Речник переконаний, що "цей факт свідчить про початок інформаційної кампанії з прикриття можливого використання російської військової авіації проти сил Антитерористичної операції".