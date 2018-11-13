Мирослав Продан: перебуваю в Німеччині, повернуся в Україну після операції

Продан побоюється, що його від'їзд можуть використовувати для дискредитації, створивши враження, що він "уникає спілкування з правоохоронними органами".

Екс-глава ДФС Мирослав Продан знаходиться в німецькій клініці, на цьому тижні у нього призначена планова операція. Подробиці він повідомив нашій редакції по телефону.

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«Я виїхав з України ще 8 днів тому, перебуваю в Німеччині. Виїхав на автомобілі на абсолютно законних підставах. Після лікування повернуся в Україну. Чотири з половиною місяці звертався до САП і ГПУ з пропозицією прийти і дати пояснення. Мені жодного разу не відповіли. Порядок прислали вже після того, як я поїхав. Виписали повістку заднім числом. Підозрюю, зробили це спеціально. Детальніше вам можуть прокоментувати мої адвокати», - прокоментував Продан.

Сьогодні в Фейсбук Мирослав Продан розповсюдив інформацію, що знаходиться за кордоном на лікуванні. Він побоюється, що його від'їзд можуть використовувати для дискредитації, створивши враження, що Проданий «уникає спілкування з правоохоронними органами».