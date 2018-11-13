САП на 15 листопада викликає екс-керівника ДФС Продана, який знаходиться за кордоном

У САП обіцяють вжити "заходів процесуального впливу", якщо той не з'явиться. Між тим відомство не уточнило, з якою метою викликають Продана.

Колишнього виконуючого обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана викликають на четвер, 15 листопада, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Про це керівник САП Назар Холодницький повідомив у коментарі УНІАН. "Він викликаний (до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - УНІАН) в четвер на 10 годину. Подивимося, чи він з'явиться", - сказав Холодницький.

"Зараз говорити про якусь його втечу немає підстав. Якщо він не з'явиться, то будемо вживати заходів процесуального впливу, а саме - привід з метою проведення тих чи інших слідчих процесуальних дій", - додав Холодницький.

Керівник САП не уточнив, з якою метою викликають Продана. При цьому Холодницький підкреслив, що екс-керівник ДФС наразі може вільно пересувати.

Варто зазначити, що сьогодні на своїй сторінці у Facebook Продан написав, що у даний час перебуває поза межами України.

Продан зазначив, що на початку листопада запланував поїздку за кордон для проведення медичного обстеження, щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки українські лікарі стверджують, що його «проблема вирішується лише хірургічним шляхом».

"7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації - 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина. Таке враження, що виклик навмисно надіслали на адресу, яка не має до мене жодного відношення, і саме в той період, коли я знаходжусь на лікуванні за межами України, для того щоб мене дискредитувати, створивши враження, ніби я уникаю спілкування з правоохоронними органами", - написав він.

Продан стверджує, що з липня цього року ще на посаді керівника ДФС, а також після звільнення, перебуваючи в Україні, через адвокатів звертався до правоохоронців із пропозицією прийти та надати усі необхідні пояснення, але "жодної реакції на численні звернення не отримав".

Також Продан висловив припущення, що "незрозуміла гра слідчих органів" має не меті оголосити його у розшук, щоб "безпідставно та бездоказово зробити винним".

При цьому, екс-в.о. голови ДФС заявив, що після повернення з лікування зможе надати необхідні документи та вичерпні пояснення.

Як повідомляв УНІАН, уряд призначив Продана виконувачем обов'язків голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках Продан очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.

16 липня 2018 р. генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення Продана.

29 серпня ТСН.ua з власних джерел у САП стало відомо, що генпрокурор передав до антикорупційної прокуратури частину матеріалів кримінального провадження, що стосуються Продана. За даними джерела, йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині.

5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і заявив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.