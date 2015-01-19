У Криму продовжують переслідувати татар за травневу зустріч з Джемілєвим

Про це пише Крим.Реалії.

Як повідомив у понеділок 19 січня керівник Комітету по захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Барієв на своїй сторінці в Facebook, затримання Едема Османова сталося на очах у його родини.

«За інформацією, що надійшла на гарячу лінію Комітету по захисту прав кримськотатарського народу, сьогодні, в смт. Чорноморське, на заправці, близько 11.00 був затриманий Османов Едем, 34 роки. Під'їхала біла «Газель» до машини, в якій перебував Едем з сім'єю. З «Газелі» вийшли п'ятеро осіб у масках, скрутили Едема, завантажили в газель і відвезли в невідомому напрямку», - повідомив Ескендер Барієв.

За його словами, пізніше з'ясувалося, що Едема Османова привезли в Сімферополь, слідчий відділ за адресою: бульвар Треньова, 16.

Читайте такожBBC: Кримськотатарський народ просить ООН, Туреччину і Україну не допустити його знищенняЧоловіка підозрюють у правопорушенні, передбаченому статтею 318 («Застосування насильства щодо представника влади») Кримінального кодексу Російської Федерації.

«Затриманий за статтею 318/1 у зв'язку з подіями по 3 травня. Раніше у вересні в будинку сім'ї його батьків проводився обшук, а також у жовтні на його матір рішенням суду було накладено штраф 10 тис. рублів за подіями за «організацію» перекриття дороги 3 травня 2014 року, коли не пустили в Крим лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва», - пояснив Барієв.

Як повідомлялося, раніше з СІЗО було звільнено декілька учасників зустрічі Мустафи Джемільова в Армянську 3 травня 2014 року, в тому числі на свободу вийшли Едем Ебулісов, Таїр Смедляєв, Муса Апкерімов, Рустам Абдурахманов.