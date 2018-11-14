Тимошенко: президент несе особисту відповідальність за холод в домівках українців

Навести лад у державі та негайно увімкнути постачання українського природного газу компаніям, які повинні забезпечувати людей теплом, вимагає Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що звернулася з цими вимогами особисто до президента Петра Порошенка.

«Те, що сьогодні роблять з життям людей – це терор холодом, це знущання нульовими пенсіями і зарплатами», – сказала лідер «Батьківщини» під час прес-конференції у м. Рівне.

Юлія Тимошенко обурена тим, що наразі по всій Україні є населені пункти, де діти у школах без тепла, не опалюються лікарні та оселі.

Як зауважила політик, минув місяць, як розпочався опалювальний сезон. Проте на цю хвилину 22 теплопостачальні системи не отримують природний газ, і люди в тих регіонах, які підключені до опалення цих 22 генеруючих потужностей, по суті, залишилися в холоді.

«У м. Сміла (на Черкащині) люди вже блокували дороги, приходили до всіх органів влади. І зараз вони планують виїхати до Києва і запитати у президента, що взагалі відбувається з постачанням природного газу. Чому попри недопустимо високі ціни на газ все ж таки людям цей газ українського видобутку не дають?» – запитала вона.

Причина очевидна, переконана Юлія Тимошенко, – на ціні на газ побудований один з великих напрямів корупції.

«Родовища, які колись належали державі, передані в приватні руки під час Януковича, а також оточенню Порошенка за хабарі. Вони, маючи наші природні родовища газу, а з іншого боку, маючи вплив на всю владу, встановлюють на газ захмарні ціни. Люди нездатні платити таку ціну. Людей позбавили права на тепло», – пояснила Голова партії.

Юлія Тимошенко також спростували твердження влади, які як інформаційна пропаганда лунають з усіх телеканалів, що нібито зниження ціни на газ неможливе.

«Такими пропагандистськими технологіями вони захищають своє право забирати мільярди в останні 5 місяців, які в них залишились до політичного дембелю», – наголосила лідер «Батьківщини».