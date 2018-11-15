Путін звинуватив Україну в небажанні проводити обмін заручниками

11 листопада на зустрічі в Парижі Порошенко, Меркель і Макрон наголосили на необхідності терміново відновити процес звільнення українських заручників на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін, незважаючи на численні пропозиції Києва проводити обмін заручниками, звинуватив Україну в небажанні це робити.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками візиту до Сінгапуру, відповідаючи на запитання журналістів, чому не проходить обмін "всіх на всіх".

"Це правильна формула -" всіх на всіх ". Але, на жаль, відбувається щось інше. Справа в тому, що українська влада оголошує частину людей, які утримуються в київських тюрмах, в різних установах і просто без суду утримують, їх оголошують кримінальними злочинцями, які перенесли процедуру кримінального переслідування в рамках чинного в Україні закону. Вони виводяться за рамки кількості обмінюваних осіб", - сказав Путін.

"Звичайно, представники Донбасу з цим не згодні. Вони з таким же успіхом можуть провести через свої судові процедури кого завгодно і теж вивести їх за рамки тих, кого потрібно міняти. У цьому й річ. У чинної нині київської влади немає бажання обмінювати незаконно утримуваних осіб", - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільний.

Переговори щодо подальшого звільнення українських заручників досі тривають. Українська сторона регулярно наголошує, що бойовики саботують питання звільнення заручників.

13 вересня 2018 року представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що контрольовані Росією бойовики підтверджують утримання тільки "двох десятків" українських заручників з більш як 100 осіб, які Україна вимагає звільнити.

16 жовтня Геращенко заявила, що на переговорах ТКГ, які проходять у Мінську, немає жодного прогресу у звільненні заручників.

11 листопада президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон обговорили в Парижі питання звільнення українських заручників на Донбасі. Сторони наголосили на необхідності терміново відновити цей процес.