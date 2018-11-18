Шевченко переміг на президентських праймеріз УКРОПу в Києві (фото)

Політика підтримали 107 делегатів загальних зборів Київської, 279 делегатів Київської обласної та 10 делегатів Кримської республіканської організації партії.

18 листопада народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко переміг на президентських праймеріз «Українського об’єднання патріотів» у Києві, де голосували укропівці столиці, Київської області й АР Крим. Політика підтримали 107 делегатів загальних зборів Київської, 279 делегатів Київської обласної та 10 делегатів Кримської республіканської організації партії.

«Нам потрібно у нашій державі врешті-решт збудувати фундамент для майбутніх поколінь. Збудувати, скориставшись всім тим, що дали нам минулі покоління. Через повагу до кожного громадянина ми маємо зробити Україну правдивою, справедливою й сильною», – заявив на заході фаворит праймеріз Олександр Шевченко.

Водночас голова партії, народний депутат Тарас Батенко зауважив, що праймеріз є спробою довести чинній владі, що країна прагне чесних та демократичних змін під час президентських виборів у березні 2019 року. «В Україні знову мають місце «маски-шоу», знову відчутний тиск на середній бізнес, знову проблема зі свободою слова, повторюються арешти й затримання. Це не та країна, якої ми прагнемо. Ми бажаємо йти шляхом демократичних змін. І вони відбудуться», – наголосив нардеп.

Тим часом відомий український літератор, член УКРОПу Василь Шкляр зазначив, що обрання кандидата в президенти від партії з допомогою праймеріз засвідчує, на відміну від інших вітчизняних політсил, що УКРОП є далеким від авторитаризму. «Така метода обрання кандидата цілком себе виправдала. Вона доводить, що принципи демократії є для нас не просто словами. У нашої партії шляхетна та зрозуміла мета – змінити країну», – зазначив політик.

Зауважимо, що офіційно результати президентських праймеріз УКРОПу буде оголошено 5 грудня на великому з’їзді партії. Фінальна частина перегонів розпочалася 28 вересня в Луцьку і завершилася 18 листопада в столиці України. Таким чином, учасники праймеріз презентували свої програми в усіх областях України, де однопартійці обрали свого фаворита.