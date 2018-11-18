Шевченко переміг на президентських праймеріз УКРОПу в Києві (фото)
18 листопада народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко переміг на президентських праймеріз «Українського об’єднання патріотів» у Києві, де голосували укропівці столиці, Київської області й АР Крим. Політика підтримали 107 делегатів загальних зборів Київської, 279 делегатів Київської обласної та 10 делегатів Кримської республіканської організації партії.
«Нам потрібно у нашій державі врешті-решт збудувати фундамент для майбутніх поколінь. Збудувати, скориставшись всім тим, що дали нам минулі покоління. Через повагу до кожного громадянина ми маємо зробити Україну правдивою, справедливою й сильною», – заявив на заході фаворит праймеріз Олександр Шевченко.
Водночас голова партії, народний депутат Тарас Батенко зауважив, що праймеріз є спробою довести чинній владі, що країна прагне чесних та демократичних змін під час президентських виборів у березні 2019 року. «В Україні знову мають місце «маски-шоу», знову відчутний тиск на середній бізнес, знову проблема зі свободою слова, повторюються арешти й затримання. Це не та країна, якої ми прагнемо. Ми бажаємо йти шляхом демократичних змін. І вони відбудуться», – наголосив нардеп.
Тим часом відомий український літератор, член УКРОПу Василь Шкляр зазначив, що обрання кандидата в президенти від партії з допомогою праймеріз засвідчує, на відміну від інших вітчизняних політсил, що УКРОП є далеким від авторитаризму. «Така метода обрання кандидата цілком себе виправдала. Вона доводить, що принципи демократії є для нас не просто словами. У нашої партії шляхетна та зрозуміла мета – змінити країну», – зазначив політик.
Зауважимо, що офіційно результати президентських праймеріз УКРОПу буде оголошено 5 грудня на великому з’їзді партії. Фінальна частина перегонів розпочалася 28 вересня в Луцьку і завершилася 18 листопада в столиці України. Таким чином, учасники праймеріз презентували свої програми в усіх областях України, де однопартійці обрали свого фаворита.