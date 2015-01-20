Турчинов поїде в зону АТО

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на його прес-секретаря Анну Вахоцьку.

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Раніше телеканал "1+1" повідомив, що Турчинов уже поїхав в АТО.