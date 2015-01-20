Турчинов поїде в зону АТО
21:49, 20 січня 2015Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов збирається вирушити до зони АТО, де активізувалися атаки бойовиків.
Турчинов збирається в зону АТО / Фото УНІАН
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на його прес-секретаря Анну Вахоцьку.
Читайте такожМуженко живий і перебуває в зоні АТО - МіноборониКоли саме голова РНБО вирушить у зону бойових дій, вона не уточнила з міркувань безпеки чиновника.
Раніше телеканал "1+1" повідомив, що Турчинов уже поїхав в АТО.
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