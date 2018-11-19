Ердоган назвав "Турецький потік" історичним проектом, який дасть імпульс для розвитку Євросоюзу

Він наголошує, що Туреччина не піддається транзитним ризикам, а Росія - дуже важливий постачальник природного газу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав газопровід «Турецький потік» в обхід України історичним проектом, який дасть імпульс для розвитку Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Стамбулі на церемонії завершення прокладання морської частини газопроводу, яка транслювалася на телебаченні.

За словами Ердогана, «Турецький потік» важливий для відносин Росія - Туреччина, а також «з геополітичного погляду», і він має «історичну значимість».

«Газопровід важливий не лише для нас, а й для наших сусідів. Половину газу ми плануємо постачати до Європи, і європейські країни також отримають новий імпульс. Туреччина зможе задовольнити потребу газу в Європі в повному обсягу», - сказав Ердоган.

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Він зауважив, що Туреччина не піддається транзитним ризикам, а Росія - дуже важливий постачальник природного газу до Туреччини.

«Турецький потік» - проект газопроводу з Росії через Чорне море і далі до кордону Туреччини із суміжними країнами. Планується, що по першій нитці транспортуватиметься газ для турецького ринку, по другий - до країн Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік. Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року. Відповідно до планів «Газпрому», обидві нитки газопроводу планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.