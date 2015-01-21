Бойовики оголосили про плани захопити Піски й Авдіївку

Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.

"Як говорив глава республіки (ватажок "ДНР" Олександр Захарченко - ред.), Піски вже до кінця дня ми повинні повністю контролювати, також він називав околиці Авдіївки", - заявив один з командирів терористів Едуард Басурін.

Читайте такожЗахисники донецького аеропорту і 31-ого блокпосту отримали підкріплення - МіноборониРаніше бойовики заявляли, що порушила перемир'я Україна, і що вони вже захопили Піски і донецький аеропорт.

Російсько-терористичні війська значно активізували бойові дії після Різдва. Кількість обстрілу позицій українських військ і населених пунктів зросла приблизно в десять разів - до 100 на день.

Після цього бандформування атакували донецький аеропорт і блокпости на Бахмутській трасі, де зараз тривають важкі бої.

Після активізації бойовиків загинули десятки мирних жителів Донецької і Луганської областей як на підконтрольній території Україні, так і в окупованих районах.