Поранені з 31-го блокпосту на Бахмутці доставлені в лікарню - Москаль

Всього зараз госпіталізовано сім осіб, які отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

За словами Москаля, 29-й блокпост на Бахмутці (поблизу с.Новотошківка Попаснянського району) бойовики інтенсивно обстрілювали цілу ніч, однак витіснити українських силовиків не змогли.

"Над ранок у населених пунктах, розташованих вздовж Бахмутки, настала бойова тиша, що тривала кілька годин. Близько 11-ї години потужні обстріли тут поновилися. Кримське щойно обстріляли з «Градів», є прямі влучення в будинки, три з яких зайнялися. Вулиця Гагаріна, що веде від протитуберкульозного диспансеру до центру, майже вщент зруйнована, будинки горять там досі", - написав Москаль.

Читайте такожУ штабі АТО повідомили про зупинку наступу бойовиків в районі 29-го і 31-го блокпостівВін нагадав, що особливо потужний обстріл Кримське пережило в ніч на вівторок, тоді снарядами з «Градів» було пошкоджено близько сотні будинків. Більшість мешканців давно виїхала із села, завдяки чому жертв вдалося уникнути (інформація про потерпілих із Кримського не надходила).

При цьому люди, що залишилися, не можуть виїхати через постійні бойові дії. Село залишається знеструмлене, однак вислати туди ремонтні бригади поки що неможливо.