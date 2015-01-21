Бойовики після підписання мінських угод захопили "певну ділянку" – Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

«Після підписання документів про лінію розмежування, «ополченці», як і раніше, кажуть, що вони не підписували ці координати, це не важливо, зараз вони готові до того, що ця лінія розмежування буде взята за основу для відведення важких озброєнь», - сказав Лавров.

«Так, потім ще тривали бойові дії й справжнє перемир'я наступило набагато пізніше, і в проміжку між Мінським меморандумом 19 вересня і настанням більш-менш справжньої тиші пройшов якийсь час, і цей проміжок призвів до того, що певну ділянку «ополченці» додатково взяли під свій контроль», - сказав глава МЗС РФ.

За його словами, якщо все це є у будь-якому разі територією України, то звідси й російська пропозиція - зафіксувати лінію розмежування згідно з Мінським меморандумом.

Читайте такожУ Росії кажуть, що є "закриті" домовленості щодо донецького аеропорту«Незалежно від того, хто в який бік зараз від цієї лінії відійшов, приберемо від цієї лінії, що визнається Києвом, важкі озброєння, включаючи системи залпового вогню. Наскільки відводити - там все узгоджено. А далі, оскільки це буде набагато меншим смертоносним протистоянням, можна буде говорити про політичний процес, економічний процес. Сподіваюся, дуже скоро буде байдуже, хто в який бік зрушив цю лінію, тому що треба буде налагоджувати політичний процес», - заявив Лавров.