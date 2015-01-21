Ярош потрапив під обстріл "Градів" і дістав поранення

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Роман Доник.

Читайте такожЯрош закликав надати додаткові повноваження РНБО«Аби запобігти новій хвилі фейків, некрологів і паніки. Провідник, він же Яструб, він же народний депутат Дмитро Ярош, легко поранений. Осколки «Граду». Кістки цілі, злегка зачеплені м'які тканини. У госпіталізації немає необхідності. Рани Дмитра обробили зеленкою, воює далі», - написав він.

Згодом стало відомо, що Яроша оглянув лікар. В нього – осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча (до ліктя). Рука вражена серйозно, поранення голови – легке.

Як повідомляє Hromadske.TV, зараз Ярош перебуває у шпиталі в Дніпропетровському, його готують до операції.