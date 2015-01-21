Екс-президент Чехії Клаус заявив, що Крим ніколи не був частиною України

Про це заявив колишній президент Чехії Вацлав Клаус в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse, пише Європейська правда.

"Цілком зрозуміло, що Крим ніколи не був частиною України, ви це знаєте. Крим завжди належав Росії", - сказав він.

"Я не бачу тут нічого трагічного", - додав екс-президент.

На думку Клауса, ключовою причиною анексії Криму і внутрішні події в Україні.

"Внутрішня криза Україні є основною причиною для мене. Без Майдану не було б ніякої анексії Криму", - зазначив екс-президент Чехії.

Читайте такожПосольство України в Чехії звинуватило екс-президента Клауса у поширенні пропаганди КремляВ Україні, за словами Клауса, практично не було посткомуністичної трансформації.

"Порівняно з іншими країнами Центральної і Східної Європи Україна - це невдача. Ось в цьому і полягає причина нинішнього конфлікту", - сказав він.

"Україна - це розколота, штучно створена країна, це не споконвічна територія з етнічно однорідним населенням", - вважає Клаус.

"Тому для України трансформація виявилася набагато важчою, ніж для інших країн. Нинішня криза - це результат спроб змусити Україну зробити вибір між Заходом і Сходом". Поставити країну перед подібним вибором значить знищити її", - підкреслив Клаус.

Нагадаємо, раніше Клаус заявив, що західні країни хочуть розбити Росію та відкинути її на десятиліття назад.

Варто зазначити, що Вацлав Клаус є одним з найбільших євроскептиків серед європейських лідерів та тривалий час блокував введення в дію Лісабонської угоди ЄС.

Раніше, коментуючи ситуацію на сході України, він заявив, що Україна є штучно створеною державою, а Росія діє вимушено.