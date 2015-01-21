Командувач Сухопутних сил США у Європі: Немає сумнівів, що бойовиків озброює Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я думаю, що абсолютно зрозуміло з можливостей того, що використовують ті сили проти української армії - системи артилерії, сучасне обладнання, - то абсолютно зрозуміло, що вони отримують пряму підтримку з Росії. Різні високоточні системи надходять, і ми розуміємо, що вони з Росії", - сказав Ходжес.

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Як зазначив генерал, "якщо ви не вірите, що Росія надає (бойовикам) допомогу, це значить, ви не хочете в це вірити".

Ходжес висловив упевненість у тому, що Україна вийде переможницею з цього конфлікту, у тому числі в політичному плані, але для цього також необхідно докладати дипломатичних зусиль.