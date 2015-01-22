"Нормандська четвірка" домовилася про відведення важкого озброєння на Донбасі

Як передає УНІАН, про це йдеться в спільній заяві міністрів після зустрічі в Берліні 21 січня.

Зокрема, міністри відзначають серйозне занепокоєння, що їхній заклик щодо дотримання режиму "тиші" не виконується, і що протистояння на Донбасі значно загострилося, призводячи до смерті великої кількості людей, в тому числі цивільних громадян. "Це повинно бути зупинено негайно та режим "тиші" повинен бути відновленим", - переконані міністри. Разом з тим вони закликають всі сторони повністю поважати ці умови.

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"Міністри закликають всі залучені сторони припинити військові дії та відвести важке озброєння у відповідності до лінії дотику (лінії розмежування) як це передбачено в додатку до Мінського Меморандуму від 19 вересня", - відзначається в заяві.

У цьому зв'язку акцентується увага, що даний процес повинен відбуватися за спостереження і підтримки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безпосередньо на лінії відведення самого озброєння.

Разом з тим міністри знову підтвердили, що відчутний прогрес щодо повної імплементації Мінських угод повинен бути досягнутим перед тим, як проводити заплановану зустріч лідерів держав "нормандського формату" в Астані. Зокрема, повинні бути реалізовані відповідні умови щодо дотримання ефективного режиму припинення вогню, необхідно досягнути домовленість щодо умов постачання гуманітарної допомоги та продовжувати звільняти заручників.

"Міністри знову підтвердили їхню підтримку Тристоронній контактній групі та закликають всіх підписантів Мінських угод зустрітися в найближчі дні для імплементації положень про припинення вогню та виведення важкого озброєння у відповідності з лінією дотику як це було погоджено в Мінську 19 вересня та створити умови для повної імплементації Мінських угод", - зазначається в заяві.

Також міністри "закликають Тристоронню контактну групу створити Робочі групи по відповідним аспектам Мінських угод".