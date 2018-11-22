Верховна Рада виділила 50 мільйонів гривень на кібербезпеку системи ЦВК

Відзначається, що перерозподіл можливий, оскільки у бюджеті передбачені кошти на проведення виборів у територіальних громадах, але в деяких громадах вибори не проводитимуться.

Верховна Рада України ухвалила закон про зміни до державного бюджету на 2018 рік, який передбачає виділення Центральній виборчій комісії 49,6 млн грн на кібербезпеку системи ЦВК за рахунок зекономлених коштів від проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

За ухвалення закону №8496 проголосували 253 народних депутати при 226 мінімально необхідних.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект не передбачає виділення додаткових коштів з бюджету.

"Законопроект передбачає перерозподіл виділених ЦВК на проведення виборів у містах обласного значення коштів на кібербезпеку системи ЦВК. На ці цілі передбачено 49,6 млн грн, з яких дві третини - на заходи кібербезпеки, а одна третина - на створення підрозділів кібербезпеки ЦВК і зарплату працівникам цих підрозділів », - йдеться в документі.

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Відзначається, що перерозподіл можливий, оскільки у бюджеті передбачені кошти на проведення виборів у територіальних громадах, але в деяких громадах вибори не проводитимуться.

«У деяких територіальних громадах, які приєднуються до міст обласного значення, не проводяться вибори. Це дає можливість заощадити 75 млн грн, передбачені в бюджеті ЦВК», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про виділення Центральній виборчій комісії 49,6 млн грн на кібербезпеку системи ЦВК.