Зеленський у другому турі перемагає всіх опонентів - опитування

У першому турі, за даними дослідження, Зеленський отримає друге місце.

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки і впевнено обходить чинного президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Суспільно-політична і електоральна ситуація в першій половині листопада 2018", проведеного Інститутом соціальних технологій "Соціополіс".

Так, якби в найближчу неділю проходили вибори президента України, перше місце на них зайняла б Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 18,5% тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Друге місце - у Володимира Зеленського (10,8%). За Петра Порошенка, Анатолія Гриценка свій голос віддали б по 7,8% опитаних, за Юрія Бойка - 7,4%, за співака Святослава Вакарчука - 5,5%.

У другому турі виборів, імовірність якого соціологи вважають дуже високою, Володимир Зеленський перемагає всіх потенційних суперників, включаючи Юлію Тимошенко, якій раніше поступався. Найбільший відрив від Петра Порошенка (майже 20%), найменший - від Юлії Тимошенко (близько 4%).

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Крім того, за даними опитування, 68,7% респондентів вважають, що "нові обличчя", які не мають досвіду роботи на державних посадах, прийшовши до влади, змогли б змінити ситуацію в країні на краще. Тоді як так звані старі політики не здатні цього зробити, зазначають 70% респондентів.

"Не окремі політики, а саме система, діюча влада сприймається як недолуга, існуюча в якомусь паралельному просторі. Вона відторгнута суспільством, і саме це викликає попит на нові політичні сили, нові обличчя, на оновлення політичних еліт і політичного життя", - сказав під час прес-конференції 22 листопада заступник директора Інституту соціальних технологій "Соціополіс", кандидат соціологічних наук Сергій Литвинов.

Переважна більшість опитаних (86,9%) сприймають нинішню центральну владу в Україні як людей, які дбають насамперед про свою особисту вигоду і захищають власні інтереси. 74% респондентів зазначили, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Діяльність президента Петра Порошенка повністю не підтримують 53,1%, ще 27,9% відповіли, що скоріше не підтримують.

Опитування було проведено з 8 до 16 листопада 2018 р. методом стандартизованого інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондентів. Аудиторія - постійні жителі населених пунктів усіх регіонів України (за винятком Автономної Республіки Крим,. Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей) у віці від 18 років. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України у межах географії опитування за статтю, віком, регіоном проживання та типом населеного пункту. Вибіркова сукупність - 2403 респондентів. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою вірогідністю 0,95 не перевищує в цілому для України: 2,0% - для показників, близьких до 50%, 1,7% - для показників, близьких до 25%, 1,2% - для показників, близьких до 10%, 0,9% - для показників, близьких до 5%.