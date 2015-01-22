Клімкін: РФ має привезти лідерів бойовиків на переговори контактної групи
11:21, 22 січня 2015Політика
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Росія пообіцяла присутність лідерів бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького на найближчому засіданні тристоронньої контактної групи.
Клімкін повідомив, що РФ привезе на переговори лідерів бойовиків / Радіо Свобода
Така домовленість була досягнута в ході вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", повідомив у своєму "Твіттері" міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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"Домовилися, що тристороння група збереться обговорити відведення зброї. Ми наполягали, і Росія обіцяла привезти туди Захарченко та Плотницького",- написав він.
Домовились, що 3стор група збереться обговорити відведення зброї. Ми наполягали і Росія обіцяла привезти туди Захарченка та Плотницького.
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 22, 2015
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