Клімкін: РФ має привезти лідерів бойовиків на переговори контактної групи

11:21, 22 січня 2015
Політика
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Росія пообіцяла присутність лідерів бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького на найближчому засіданні тристоронньої контактної групи.

Климкин сообщил, что РФ привезет на переговоры лидеров боевиков / Радио Свобода

Така домовленість була досягнута в ході вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", повідомив у своєму "Твіттері" міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"Домовилися, що тристороння група збереться обговорити відведення зброї. Ми наполягали, і Росія обіцяла привезти туди Захарченко та Плотницького",- написав він.

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