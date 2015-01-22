Відомий борець з корупцією Кастресана: ви готуєтеся до протистояння з могутніми людьми

Про це заявив в інтерв'ю журналу Новое время іспанський прокурор Карлос Кастресана, відомий своєю антикорупційною діяльністю в Гватемалі, де він працював у Міжнародній комісії з боротьби з безкарністю - місцевому аналогу Антикорупційного бюро. Кастресана "посадив" близько 150 впливових персон, включаючи колишнього президента країни.

"Ви повинні розуміти, що готуєтеся до довгого протистояння з дуже могутніми людьми. Вони мають політичний і економічний вплив і можуть використовувати проти вас спецслужби, поліцію і військових. Рано чи пізно вони зроблять це", - говорить Кастресана.

Читайте такожПорошенко назвав потенційних клієнтів антикорупційного бюроНа його думку, знадобиться два-три роки, перш ніж робота бюро почне давати результати, і при цьому буде зроблено чимало "помилок".

Передусім, вважає Кастресана, борцям з корупцією потрібно створити стійку інфраструктуру і знайти незалежні джерела фінансування.

"Повірте, якщо ви в Україні візьмете в уряду хоча б частину коштів, бюро вже не буде по-справжньому незалежним", - застеріг він.

Повну версію матеріалу читайте в свіжому номері журналу Новое время (№2 за 23 січня 2015 року).