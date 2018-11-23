Після автокефалії в Україні не буде московського духу - Філарет

Засідання Об'єднавчого собору в Україні відбудеться у грудні, а дату оголосить Синод патріархату, який пройде 27-29 листопада.

Якщо Українській православній церкві дадуть автокефалію, то в Україні більше не буде Москви та московському духу.

Про це з трибуни Верховної Ради 23 листопада сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років, передає "Українська правда".

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Філарет зазначив, що в процесі боротьби українців за утвердження власної держави велику роль відіграє УПЦ КП і додав, що наразі українське православ’я чекає на визнання автокефалії.

"Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу", - сказав Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Також було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Вселенський патріархат повідомив, що засідання Об'єднавчого собору в Україні відбудеться у грудні, а дату оголосить Синод патріархату, який пройде 27-29 листопада.