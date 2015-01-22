Полоненого "кіборга" у Донецьку возять на автомобілі піарника СКМ - ЗМІ

Про це повідомляє Znak.

У мікроблозі «Твіттер» обговорюють фотографію автомобіля Toyota Prado з свердловскими держномерами, зроблену в Донецьку. За повідомленням користувачів, на цьому автомобілі по місту возять полонених українських військових. Знімок виклав користувач @alexmazuka.

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Автомобільний номер транспортного засобу, Т310ТС 96 RUS, згідно з даними ДІБДД, в Свердловській області був зареєстрований на автомобіль Nissan Juke, який належав Едуарду Коридорову.

Коридоров - журналіст і піарник з Єкатеринбурга, який працював прес-секретарем компанії «Уралкалій», потім був директором Первоуральського новотрубного заводу по взаємодії з органами влади та громадськими організаціями. У 2013 році Коридорів поїхав працювати в Україну в холдинг СКМ, що належить українському олігарху Рінату Ахметову. Згідно запису Коридорова в соцмережі LinkedIn, його останнє місце роботи - директор по зв'язках з громадськістю та регіонального розвитку МД ТОВ «Метінвест холдинг» (входить до групи СКМ).

Втім, згідно з даними ДІБДД, зазначений номерний знак досі повинен стояти на автомобілі Nissan Juke.