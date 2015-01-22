На посаду голови Антикорупційного бюро претендують вже 18 кандидатів
16:57, 22 січня 2015Політика
3068 0
До Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро надійшло 18 пакетів документів від претендентів на цю посаду.
Чубаров зазначив, що робота по прийому пакетів документів триває / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час чергового засідання комісії заявив голова комісії Рефат Чубаров.
"На сьогодні до конкурсної комісії надійшло 18 пакетів від претендентів... Вони всі знаходяться у конкурсній комісії в тому оригінальному вигляді, як вони надійшли... Робота по прийому пакетів (документів) йде далі", - сказав він.
Читайте такожПорошенко назвав потенційних клієнтів антикорупційного бюро
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про Національне антикорупційне бюро України”.
12 січня стартував конкурс з обрання директора Антикорупційного бюро. Прийом заявок від охочих очолити Антикорупційне бюро триватиме 30 календарних днів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter