Атака РФ на український корабель ставить хрест на користі угоди щодо Азову - постпред президента в Криму

За словами Бориса Бабіна, російські кораблі всіляко провокували судна ВМС ЗСУ на відкриття вогню.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявляє, що агресія Росії щодо українських кораблів в Азовському морі ставить хрест на користі для нашої країни угоди 2003 року щодо Азову.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він вважає, що на даний час ситуацію не вичерпано.

«Є ризики що звинувачення в якихось «порушеннях» з боку ВМС ЗСУ ми почуємо не лише з російської пропаганди але й від окремих посадовців», - написав Бабін.

За його словами, тому «ці події ставлять хрест на міфі про Угоду 2003 року щодо Азову як хоч у чомусь корисну для України».

Крім того, наголосив постпред президента, російські кораблі всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню.

«Росіянами не просто було здійснено таран буксира Військово-морських сил України, що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим щоб вони не могли надати допомогу цьому судну», - додав Бабін.

Як повідомляв УНІАН, російський прикордонний корабель протаранив в Азовському морі буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Проте, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» здійснив таран українського рейдового буксира, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. В ФСБ запевняють, що в них не було заявки на прохід кораблів і до графіка проходу через Керченську протоку вони не були включені.