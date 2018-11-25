У Євросоюзі відреагували на конфлікт в Азовському морі

ЄС очікує, що РФ відновить свободу руху в Керченській протоці і закликає усіх до стриманості, щоб відбулась негайна деескалація ситуації – заява.

Європейський Союз очікує, що Російська Федерація відновить свободу руху в Керченській протоці і закликає усіх до стриманості, щоб відбулась негайна деескалація ситуації.

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Про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич.

«Напруженість в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після сьогоднішнього ранкового інциденту між російськими та українськими військово-морськими судами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку», - йдеться в заяві.

У ЄС закликали всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю, щоб негайно провести деескалацію ситуації", - зазначається в заяві.

Крім того, в Євросоюзі нагадали, що глава дипломатії Федеріка Могеріні нещодавно однозначно заявила, що події в Азовському морі - це демонстрація того, як нестабільність та напруженість зростають, якщо не виконуються основні правила міжнародного співробітництва.

"Будівництво Керченського мосту відбулося без згоди України та становило чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Це паралельно з мілітаризацією Азовського моря призвело до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення перевірок", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий броньований артилерійський катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.