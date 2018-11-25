У НАТО відреагували на захоплення Росією українських кораблів

В Північноатлантичному альянсі відреагували на напад флоту Росії на українські військові кораблі, закликавши РФ негайно забезпечити ВМС України безперешкодний доступ до портів.

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Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її навігаційні права в її територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права", - заявила прес-секретар Альянсу.

Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Для цього росіяни перегородили рух під Кримським мостом танкером.