Україні не час оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію - Генпрокурор

01:08, 23 січня 2015
Політика
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Україні не час оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію через ситуацію на сході, оскільки не вичерпані всі дипломатичні можливості для врегулювання ситуації.

Ярема / Фото УНИАН


Про це в прямому ефірі радіо Ера-FM повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема.

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“Я вважаю, що ще повністю не використані всі дипломатичні можливості. Ви розумієте, що таке загальна військова мобілізація... Вони (Російська Федерація) мають сьогодні найсучаснішу зброю... Я впевнений, що ми мирним шляхом вирішимо це питання, без оголошення війни. Тому давайте покладемо надію на нашу дипломатію... будемо сподіватися, що рішення про оголошення війни не буде прийнято і все вирішиться дипломатичним шляхом”, - сказав Ярема.

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