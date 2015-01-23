Україні не час оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію - Генпрокурор



Про це в прямому ефірі радіо Ера-FM повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема.

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“Я вважаю, що ще повністю не використані всі дипломатичні можливості. Ви розумієте, що таке загальна військова мобілізація... Вони (Російська Федерація) мають сьогодні найсучаснішу зброю... Я впевнений, що ми мирним шляхом вирішимо це питання, без оголошення війни. Тому давайте покладемо надію на нашу дипломатію... будемо сподіватися, що рішення про оголошення війни не буде прийнято і все вирішиться дипломатичним шляхом”, - сказав Ярема.