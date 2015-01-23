Україні не час оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію - Генпрокурор
01:08, 23 січня 2015Політика
6430 0
Україні не час оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію через ситуацію на сході, оскільки не вичерпані всі дипломатичні можливості для врегулювання ситуації.
Україні не час оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію, оскільки не вичерпані всі дипломатичні можливості / Фото УНИАН
Про це в прямому ефірі радіо Ера-FM повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема.
Читайте такожУкраїні буде складно добитись екстрадиції Януковича і Ко - Ярема
“Я вважаю, що ще повністю не використані всі дипломатичні можливості. Ви розумієте, що таке загальна військова мобілізація... Вони (Російська Федерація) мають сьогодні найсучаснішу зброю... Я впевнений, що ми мирним шляхом вирішимо це питання, без оголошення війни. Тому давайте покладемо надію на нашу дипломатію... будемо сподіватися, що рішення про оголошення війни не буде прийнято і все вирішиться дипломатичним шляхом”, - сказав Ярема.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter