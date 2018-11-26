Опубліковано текст законопроекту про введення воєнного стану в Україні

Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№ 9338). Текст закону оприлюднено на сайті партаменту.

Читайте такожРада розглядає введення воєнного стану в Україні (онлайн)

Згідно з текстом проекту закону, ним затверджується указ президента України від 26 листопада.

В період дії воєнного стану, введеного указом, часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці та обороні України.

Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

У пояснювальній записці щодо загальної характеристики та основних положень законопроекту, зокрема вказано, що передбачено затвердити указ президента від 26 листопада "Про введення воєнного стану в Україні", яким в Україні із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.

Державним органам надаються доручення щодо: введення в дію плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні; забезпечення постачання Збройним силам України, іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період; приведення у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня "Повна готовність" визначених об'єктів єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем; утворення рад оборони та забезпечення сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Прийняття закону легітимізує указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та матиме наслідком введення воєнного стану в Україні, йдеться у пояснювальній записці.