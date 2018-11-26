Росія направила Україні ноту протесту через події у Керченській протоці

У російському дипвідомстві переклали відповідальність за можливий негативний розвиток ситуації в Азово-Чорноморській акваторії на Київ.

Тимчасовому повіреному у справах України Руслану Німчинському вручена нота у зв'язку з подіями в Керченській протоці.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок повідомленні МЗС РФ.

"26 листопада в МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Москві Р. М. Німчинського, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації в Чорному морі. Увагу Р. М. Німчинського було залучено до заяви МЗС Росії від 26 листопада 2018 року, йому була вручена відповідна нота", - сказано в повідомленні російського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на поразку. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що три українські судна, які в кінцевому підсумку захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту і ФСБ РФ. Всі захоплені кораблі зараз знаходяться в Керчі, 23 моряки перебувають у полоні, троє з них - у лікарні.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести військовий стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.